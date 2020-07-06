مقتل 8 عمّال في هجوم مسلح شمال موزمبيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 أعمال بأحدى الشركات العاملة بمشروع غازّي النفطي شمال موزمبيق في هجوم مسلّح، طبقا لبيان الشركة الإثنين.

وقالت شركة "فينيكس لخدمات الإنشاءات إل دي إيه"، في بيانها، إنّه في يوم السبت 27 يونيو/حزيران الماضي هاجم خمسة متمرّدين آليّة تابعة للشركة على بُعد حوالي 4 كيلومترات شمال موكيمبوا دا برايا في مقاطعة كابو ديلجادو شمال موزمبيق.

وأوضحت الشركة، أنّ المهاجمين الخمسة كانوا يرتدون زيا شبيها بالزي الرسمي للقوات الحكومية، موضحة أن الآلية كان على متنها 14 شخصا، نجا منهم ثلاثة في حين لا يزال الثلاثة الباقون في عداد المفقودين.

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ووقع الهجوم في نفس اليوم الذي هاجم فيه مسلّحون بلدة موكيمبوا دا برايا واحتلّوها لفترة وجيزة، ممّا تسبّب بنزوح جماعي لسكان هذه البلدة الصغيرة التي تتعرض للمرة الثاني لهجوم مماثل منذ مطلع العام.

ويشهد شمال موزمبيق منذ 2017 تمرّداً أسفر عن مقتل حوالى ألف شخص وأعاق العمليات الجارية لاستغلال احتياطيات الغاز البحرية للبلاد.

وأحصت منظمة آكليد غير الحكومية سقوط أكثر من 1300 قتيل في الهجمات التي شهدتها هذه المنطقة والتي أسفرت بحسب الأمم المتحدة عن تهجير أكثر من 200 ألف شخص.