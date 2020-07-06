ليبيا.. استهداف 9 مواقع بقاعدة الوطية وقائد تركي بارز بين القتلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، أنه استهدف 9 مواقع بقاعدة الوطية، غربي البلاد، مشيرا إلى أن قائدا تركيا بارزا بين القتلى.



وذكر مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب "تم استهداف 9 مواقع بقاعدة الوطية شملت أفرادا وأجهزة ومعدات ومن بين القتلى أحد القادة المهمين بالجيش التركي".

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ولفت إلى أن الهجوم نجح في تدمير أكثر من 80 % من الأهداف بقاعدة الوطية.

وتابع القائد الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على السير عكس التيار والذهاب بعيدا في مغامرته المحفوفة بالمخاطر في ليبيا.

وشن الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات على قاعدة الوطية غربي البلاد والتي يسيطر عليها مليشيات طرابلس ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن هناك 9 غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ساعة مبكرة من صباح الأحد ونتج عنها تدمير منظومة دفاع جوي تركية