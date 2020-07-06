شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .



وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 37

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34