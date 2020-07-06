بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعوية حول الدليل الإرشادي للعودة الآمنة إلى العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة توعوية “عن بعد”، وذلك حول “الدليل الإرشادي للعودة الآمنة إلى العمل” حيث استضافت الورشة السيد أحمد الفنجري اختصاصي بيئة وصحة وسلامة.



تناولت الورشة عدة محاور من أهمها: دور وجهود الدولة في مكافحة تفشي فيروس “كورونا”، وسياسة الصحة والسلامة للعمل أثناء انتشار الفيروس، والتعريف بفيروس “كورونا”، والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، ودور الموظف في مكافحة تفشي فيروس كورونا .

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واستعرض المحاضر خلال الورشة نبذة تاريخية حول انتشار الأوبئة والفيروسات مثل: ظهور الملاريا عام 1880 وأصابت حوالي 200 مليون شخص، ظهرت الإنفلونزا الإسبانية حوالي عام 1819 وأصابت حوالي 500 مليون شخص، ظهرت الكوليرا عدة مرات وأصابت حوالي 4 ملايين شخص، كما ظهرت الإيبولا حوالي عام 1970 وظهرت مرة أخرى حوالي عام 2014، وظهرت إنفلونزا الخنازير والسارس وغيرها من الأمراض المعدية.

وقدم المحاضر العديد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها لدى عودة الموظفين إلى مقار العمل التقليدية.

كما أتاحت الورشة للمشاركين طرح استفساراتهم وتساؤلاتهم حول المحاور التي طرحت خلال الورشة بالإضافة إلى شؤون تتعلق بجائحة كورونا وسبل الوقاية منها .