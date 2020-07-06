مشاهد جديدة لقصف قاعدة الوطية الليبية

نشرت مواقع ليبية، فيديو جديد للضربات التي استهدفت قاعدة الوطية الليبية، والميليشيات التركية بها، بجانب أنظمة الدفاع الجوي التركية.

وحسب صحيفة «صدي البلد» كشفت مصادر لفضائية "العربية" السعودية، عن إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية.

وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، مقتل أحد القادة المهمين بالجيش التركي بعد الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية فجر أمس، الأحد.

وأوضح "المحجوب"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إنه تم ضرب عدة مواقع في قاعدة الوطية ما أدى إلى تدمير نحو 80 في المئة من الأهداف, موضحا ان من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي.