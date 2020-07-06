شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على.. كيفية تطوير التعليم العالى بخطة التنمية والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حظي قطاع التعليم الجامعى والعالى اهتماما كبيرا بخطة التنمية لعام 20/21، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، وربط التعليم بسوق العمل، والعمل على ميكنة الخدمات المختلفة، بالإضافة للعمل على خفض الكثافات فى الجامعات الحكومية.

وفيما يلي نرصد خطة التنمية لقطاع التعليم العالي وفقا لخطة التنمية..

التعليم الجامعي والعالي:

تتمثل الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعى التوسع في إتاحة فرص التعليم العالي لجميع الراغبين فيه، وتخفيف الكثافات الطلابية في الجامعات الحكومية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات، وتطوير التعليم الفنى بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل.

التوجهات الرئيسية لقطاع التعليم العالى، يمكن إيجاز أهم هذه التو ّجهات فيما يلي:

إطلاق مبادرة التوسع في التعليم التكنولوجي لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات.

تبنى الجامعات الأهلية كنموذج مالي يسمح باسترداد التكاليف وإعادة تدوير الاعتمادات المخصصة لهذه الجامعات.

تعزيز تنافسية للجامعات الـمصرية لتدعيم دورها في الصادرات الخدمية.

تحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقا نظام PPP.

استثمارات قطاع التعليم العالى

تبلغ قيمة هذه الاستثمارات نحو 15.6مليار جنيه بخطة ،2021/20منها نحو 9.7مليار جنيه للجامعات، 4.92 مليار جنيه للمشروعات المدرجة بخطة الديوان العام، وحوالي 960 مليون جنيه نشاط البعثات، ونحو 33 مليون جنيه لجهات أخرى، وتبلغ الاستثمارات الحكومية بالخطة نحو 13.8مليار جنيه.

Advertisements

أهم المشروعات الـ ستهدفة بخطة 2021/20

التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء 6 مجمعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة/ طيبة الجديدة/ السلام شرق بورسعيد/ برج العرب/ 6 أكتوبر/ الغربية) بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل

التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، 5 جامعات بإجمالي 1.4مليار جنيه، منها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية بمبلغ 300 مليون جنيه.

ميكنة كافة المستشفيات ( 113 مستشفى)، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة المترددين بتكلفة 200مليون جنيه.

معدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية 485 مليون جنيه.

إحلال وتأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام 317مليون جنيه.

استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة( القاهرة الجديدة/ بني سويف /جامعة سيناء)

الانتهاء من تنفيذ 235 مشروعات فرعيا بتكلفة كلية ُمع ّدلة 6.577مليار جنيه ،ومنها:

إحلال وتأهيل المبني الجنوبي بالمعهد القومي للأورام القاهرة .

تطوير مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط.

استكمال إنشاء مبنى الـ ُمد ّرجات والفصول ومبنى المعامل والورش بجامعة مطروح.

استكمال مبنى كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس.