كوريا الجنوبية تسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى عتبة 40 حالة اليوم الاثنين بعد أن كان عند عتبة 60 حالة لليوم الثالث على التوالي منذ يوم 3 يوليو. غير أن العدد قد يرتفع مرة أخرى بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في عدد المصابين في العاصمة وضواحيها ودايجون وكوانجو.
وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 الفا و 137 إصابة.
وذكرت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة كانت هناك 24 حالة لانتقال العدوى محليا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 شخصا.
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