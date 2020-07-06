كورونا يتسلل للحكومة في بوليفيا.. إصابة 4 مسؤولين بينهم وزيرة

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أعلنت وزارة الصحة في بوليفيا، الأحد، أن الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وأن حالتها مستقرة، وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأميركا الجنوبية.

وسجلت بوليفيا، التي يقطنها 11.5 مليون نسمة نحو 38 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس و1378 وفاة.

وأصبحت أميركا الجنوبية بؤرة الوباء حاليا، حيث تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الرئيسة المؤقتة للبلاد، جنين أنييس، في تغريدة على تويتر: “تتواصل الحرب على الفيروس بلا هوادة وأتمنى للوزيرة التعافي سريعا للانضمام إلى هذه المعركة من أجل صحة أبناء بوليفيا”.

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وأثبتت نتائج اختبار كورونا أن وزير شؤون الرئاسة البوليفي ييركو نونيز نغريت، ووزير المناجم خورخي فرناندو أوروبيزا، وقائد القوات المسلحة، الجنرال سيرغيو أوريانا.

وقال بيان صادر عن مكتب نغريت يوم الأحد، إنه نُقل إلى المستشفى، وتلقى علاج كورونا لمدة ثلاثة أيام، لافتا أنه يتلقى أدوية وريدية.

وأفادت وكالة الأنباء البوليفية الرسمية، السبت الماضي، أن الجنرال أوريانا قد تم إدخاله إلى المستشفى، واكتشف أنه مُصاب بالفيروس.

وحتى ليلة الأحد، أبلغت بوليفيا عن 38,071 حالة مؤكدة لفيروس كورونا و1,378 حالة وفاة جراء الوباء، وفقًا لإحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

تقوم السلطات المحلية بحفر مقابر جماعية في جبانات عبر بوليفيا لاستقبال موجة جديدة من ضحايا مرض كوفيد-19 ما أشاع قلقا بين البوليفيين مع تفشي فيروس كورونا عبر البلاد .