شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لجان نوعية تنعقد اليوم مناقشة مشروعات قوانين أبرزها قانون تنظيم إدارة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد طاولة اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين انعقاد لـ8 لجان نوعية، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية والتشريعية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا تستكمل فيه صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وستناقش وتتابع توصيات اللجنة الواردة فى التقرير الأول عن مشروع موازنة السنة المالية 2020/2021 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والاداء" .

كما ستبدأ لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان مناقشة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى انفرد الخليج 365 بنشر نصه، وتستكمل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بينما تناقش لجنة الإدارة المحلية ما بدأته بشأن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنح إحداث الحفر، بينما ستتابع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوقوف على ما تم تنفيذه وتسليمه وطرحه من مجمعات صناعية بالتنسيق بين كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية.

وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بعض الموضوعات المحالة إليها، بينما تنعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى لنظر أكثر من 20 اقتراح برغبة مقدم من النواب بشأن تطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وما يتعلق بندرة وضعف المياه فى عدد من المناطق ، وأخرى تتعلق بإنشاء وحدات للمرور والمطافى وغيرها بالمحافظات .

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وتنظر لجنة الشئون العربية طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية والشباب من النائب أحمد فؤاد أباظة، بشأن تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الرياضة، وأهمية تمكين الشباب على جميع المستويات وضرورة إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في الدول العربية، ودور الإعلام الرياضي في تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون والترابط بين الدول العربية في المجال الرياضي انطلاقًا من تمركزات العمل العربي المشترك، وأيضا طلبى إحاطة مقدمين لنفس الوزراء من النائبة سحر صدقي، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأنشطة الرياضية المشتركة لما لها من دور كبير في زراعة الثقة بالنفس وتقوية البدن والقضاء على وقت الفراغ وتكوين علاقات جيدة مع الآخرين وهي المجال التي توحدت فيه كافة دول العالم وشعوبها في ممارستها والتنافس الشريف فيها، ومن النائب مهدي العمدة، بشأن عدم تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الرياضية الموقعة بين مصر والدول العربية لزيادة الترابط والمحبة التأخي بين الشباب العربي وبعضه وفي ذلك تبادل للثقافات والعادات والأعراف المختلفة، مما يؤثر على الأنشطة الرياضية المشتركة التي تكون علاقات جيدة بين شعوب تلك الدول وبعضها.

ويستأنف مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع حزمة من القوانين، ومنها مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كما يناقش مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، (ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر .