اليوم.. محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الإثنين، محاكمة الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب.

كشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمرمن دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.