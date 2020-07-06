الخلافات السياسية تجبر بيرو على استفتاء إلغاء الحصانة البرلمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس بيرو مارتن فيزكارا ، الإثنين، أنه سيدعو إلى إجراء استفتاء حول الحصانة البرلمانية مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أبريل/ نيسان 2021.

وفي خطاب متلفز، قال فيزكارا إن التصويت الشعبي ضروري بعدما لم يحظ الإجراء بالدعم المطلوب في الكونجرس على الرغم من كونه وعدًا انتخابيا في حملة "جميع المرشحين تقريبًا" في الانتخابات الأخيرة.

وتابع الرئيس فيزكارا : "مرة أخرى سادت الخلافات والمصالح والحسابات السياسية".

وأضاف "لهذا السبب.. "أعلن أنني سأطرح الإصلاح المتعلق بإلغاء الحصانة البرلمانية للاستفتاء، حتى يقرر شعب بيرو بحرية وديمقراطية في الانتخابات ما إذا كان ينبغي تنفيذ هذا الإجراء أو إلغائه".

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وتوجه مواطنوا بيرو إلى صناديق الاقتراع في يناير/كانون ثان الماضي لانتخاب الكونجرس الذي سيخدم فقط لمدة تزيد قليلاً عن عام في أعقاب صراع على السلطة بين فيزكارا والبرلمان السابق بشأن إصلاحاته لمكافحة الفساد.

ولم ينجح فيزكارا حتى الآن في جعل الكونجرس يمرر تدابير تهدف إلى إصلاح الحصانة البرلمانية ومنع الأشخاص المدانين من الترشح للمناصب، من بين أمور أخرى.

ووعد فيزكارا، الذي كان نائبا للرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي ووصل إلى الرئاسة في عام 2018 بعد استقالة كوتشينسكي قبل التصويت على الإقالة، باحترام القاعدة الدستورية التي تمنع الرؤساء من السعي لإعادة انتخابهم.

وتورط أربعة رؤساء سابقين في بيرو في فضيحة فساد على مستوى القارة شملت عملاق البناء البرازيلي أودبريشت.