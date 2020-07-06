شكرا لقرائتكم خبر عن اسطفان باسيلي..المحامى الذى منحه الملك فاروق رتبة البكاوية بمناسبة انتهاء عهد المحاكم المختلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان أحد المشاركين في تأسيس اتحاد المحامين العرب و محامى و سياسى بارز، إنه اسطفان باسيلي الذى ولد عام 1900 وانتخب في عام 1942 بمجلس نقابة المحامين، وظل عضوًا إلى أن انتخب وكيلاً للنقابة عام 1949، وتكرر انتخابه مرات متتالية حتى عام 1986.

التحق اسطفان باسيلى فور تخرجه من مدرسة الحقوق عام 1925 بمكتب خاله المحامي والسياسي البارز مرقص باشا فهمي، وتدرب على يديه لمدة أربع سنوات ثم استقل بمكتب في نفس المبنى ومنحه الملك فاروق رتبة البكاوية بمناسبة انتهاء عهد المحاكم المختلطة عام 1950، كما كان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد، وعضوا عن الوفد بمجلس النواب المصري عام 1949، وحضر عدة مؤتمرات برلمانية في الخارج، حتى نهاية خدمته النيابية عام 1986.

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يعد "باسيلي" أحد المشاركين في تأسيس اتحاد المحامين العرب عام 1944، ومنذ ذلك التاريخ وحتى وفاته عام 1990 وهو عضوا في المكتب الدائم للاتحاد.

كما انتخب عضوًا في المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس حتى وفاته عام 1990، وعيّن بقرار جمهوري كعضو في الهيئة العامة لإدارة أوقاف الأقباط حتى وفاته عام 1990، كما كان عضوا في نادي روتاري القاهرة منذ عام 1945، ورئيسه بين عامي 1970-1971 وظل عضو عامل حتى وفاته عام 1990.