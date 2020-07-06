الأوبرا تعلن فتح شباك الحجز الإلكتروني لعروض شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، فتح شباك الحجز الإلكتروني لعروض شهر يوليو على مسارحها في القاهرة والإسكندرية (النافورة، المكشوف، سيد درويش بالإسكندرية)، من خلال الرابط: https://ticketsmall.com/ customer/events/list/ وتقام الحفلات طبقًا للإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين. وتنطلق الحفلات في الثامنة مساء الخميس 10 يوليو على مسرح النافورة، بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالأوبرا.

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