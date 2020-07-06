وفاة إيرانيّ كل 10 دقائق بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مستشار الرئاسة الإيرانية، حسام الدين أشينا، يوم الأحد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن إيران تُسجّل وفاة شخص واحد بالفيروس كل عشر دقائق.

وكتب أشينا في تغريدته: "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بكورونا كل عشر دقائق (...) هذا وضع غير طبيعي"، محذّرًا من عدم القدرة على كبح جماح الفيروس في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 حالة.

إيرانيان يقيان نفسيهما من الفيروس (أ ب)

وقالت متحدثة وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريحات صحفية، إن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس بلغت 11 ألفًا و571، حتى الأحد.

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وأشارت لاري إلى تسجيل 2560 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد لترتفع حصيلة الإصابات إلى 240 ألفًا و438، بينها 3168 حالة حرجة.

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مدينة قم، شمالي البلاد.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى مساء الأحد، 11 مليونا و480 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 535 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و504 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".