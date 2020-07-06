شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من وباء جديد ..الصين تعلن مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض «الطاعون الدملي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض “الطاعون الدملي” في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، وقالت السلطات الطبية في مدينة “بيان-نور” إنها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.

ورصد اليوم مريض أصيب بالعدوى بعد تواجده في بؤرة تفش محتملة وأضافت اللجنة أن المريض يخضع الآن للعلاج والعزل، وتم تقييم حالته على أنها مستقرة، كما نقل أمس رجل مشتبه بإصابته بالطاعون الدملي إلى المستشفى وبعد ذلك تم الإعلان عن المستوى الثالث من التحذير الوبائي في مدينة “هوشون” .

Advertisements

ووفقا للسلطات، هناك خطر من انتشار المرض بين سكان المدينة، وأعطيت توصيات بعدم اصطياد وتناول الحيوانات البرية.

ومرض الطاعون الدملي “bubonic plague”: هو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة “الفئران والجرذان” والبراغيث، ويقضي هذا المرض على ثلثي المصابين في حالة عدم خضوعهم للعلاج اللازم.

وتنتقل عدوى المرض الى الإنسان عن طريق البراغيث، لذلك مراعاة النظافة العامة والتحكم في تكاثر الفئران وانتشارها تساعد في الوقاية من خطر هذا المرض، وينتشر هذا المرض من دولة إلى أخرى عن طريق الفئران التي تنتقل بواسطة وسائل النقل.

ويمكن أن يصاب الإنسان والحيوان بهذا المرض عن طريق الفئران والجرذان ولدغات البرغوث، و سبق أن دمر هذا المرض حضارات عديدة عبر التاريخ.