شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين اقتحام الحوثي منزل البرلماني الهجري بصنعاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:26 صباحًا, 6 يوليو 2020 م
المناطق - الرياض
أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية حادثة اقتحام منزل عضو البرلمان اليمني عبدالرزاق الهجري من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء وإخراج النساء والأطفال من أسرته إلى الشارع ونهبها لمحتويات المنزل.
وقالت في بيان نشرتهُ وكالة الانباء اليمنية الرسمية اليوم : “إن هذا العمل الجبان هو استمرار لسلسلة من الانتهاكات والنهب الممنهج التي تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة كلياً من إيران لكل من يختلف معها بالرأي”، مشيرةً إلى أن الميليشيا سبقت واقتحمت ونهبت منازل عدد من أعضاء البرلمان اليمني وأمناء عام الأحزاب والقادة السياسيين وبعض السفراء الموالين للشرعية اليمنية.
وأضاف البيان “أن هذه الممارسات تؤكد أن هذه الميليشيا لا تحترم الحق الخاص ولا حقوق الملكية الخاصة وتقوم بأسوأ الممارسات العنصرية المليشياوية ضد أبناء الشعب اليمني “.
وأشار إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي بارتكاب مثل هذه الجرائم يؤكد بأنها لا تملك أي نوايا للسلام.. داعياً المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والمنظمات الدولية والمحلية كافة إلى إدانة هذا العمل.
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