شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في البيضاء ومقتل عشرات الحوثيين بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

حقق الجيش الوطني مسنودًا بالمقاومة الشعبية، أمس الأحد، تقدمًا جديدًا في جبهات قانية شمالي محافظة البيضاء، خلال معارك حاسمة تكبّدت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات. فيما ذكرت مصادر إعلامية أن قياديًا من الميليشيات لقي مصرعه خلال المعارك.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي في منطقة قانية، ويواصلون التقدّم في عدّة محاور بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

مقتل قيادي

وقتل القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، المدعو أبو نصرالله المراني، خلال معارك على جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وأوضح أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية وتعزيزات كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها بالكامل. مضيفًا إن عربات شوهدت بعد المعارك وهي تحمل جثثًا لقتلى سقطوا بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات التحالف.

وأشار إلى أن الهزائم التي تلقتها الميليشيات الحوثية على يد أبطال الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية أثارت خلافات حادة بين عصابات الميليشيات تطورت لاحقًا إلى مواجهات مسلّحة نتج عنها قتلى وجرحى بينهم قيادات في الجماعة.

تطهير مواقع

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة على حسابه في تويتر إن مقاتلي الجيش ورجال القبائل تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في منطقة قانية، ويواصلون التقدّم في عدّة محاور بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية.

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وبحسب موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

كما أحبطت قوات الجيش، مساء الجمعة، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى السلسلة الجبلية في منطقة الصوالحة بمديرية المقاطرة شمال محافظة لحج، جنوبي البلاد.

ودمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرقة شمال غربي محافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.

مصرع العشرات

وفي الحديدة لقي العشرات من ميليشيات الحوثي مصرعهم بعد هجوم فاشل على مواقع قوات الشرعية بمديرية التحيتا وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن ميليشيا الحوثي شنت، فجر أمس، هجومًا انتحاريًا على مواقع القوات المشتركة في الجبلية بمديرية التحيتا جنوب شرق الحديدة.

واستخدمت الميليشيا جميع أنواع الأسلحة بما فيها المتوسطة والثقيلة والقذائف المختلفة.

وقال المتحدث باسم قوات العمالقة مأمون المهجمي: حاولت الميليشيا خلال الهجوم التقدم باستماتة باتجاه الخط الساحلي من الجهة الشمالية الشرقية، إلا أن قواتنا كانت في أتم الجاهزية بعد رصد تعزيزات وتحركات العدو وتم التصدي بكل بسالة.

وأضاف: بعد ساعات من الاشتباك سقط خلالها عشرات العناصر الحوثية المهاجمة، وأجبرت الميليشيا على التراجع تجر جثث قتلاها وتلاحقها أذيال الهزيمة.