طهران: حريق منشأة نطنز النووية خلّف ضرراً كبيراً

نقلت «وكالة الأنباء الإيرانية»، عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» قوله، اليوم (الأحد)، إن الحريق الذي اندلع في محطة نطنز النووية، يوم الخميس الماضي، أحدث أضراراً جسيمة في المنشأة.

وقال المتحدث إن الحريق قد يؤدي إلى إبطاء تطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة على المدى المتوسط، مضيفاً أن طهران ستشيد مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدماً بدلاً من المبنى المتضرر في نطنز، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويوم الخميس الماضي، اندلع حريق في منشأة نطنز النووية لكن المسؤولين قالوا وقتها إن العمليات لم تتأثر. وأشار مسؤول سابق إلى أن حادث نطنز هو ربما محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

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