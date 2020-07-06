محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة العام القادم بأي شكل رسمي ولم تصدر أي بيان بهذا الشأن.

وقال الوزير - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم- إن الوزارة لن تصدر بيان بهذا الشأن قبل العام الجديد ولا تعلم من يثير هذه القضايا في هذا التوقيت.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم عن امتحانات العام الجديد: لا نعلم من يثير هذه القضايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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