١٨ متعافيًا جديدًا من كورونا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: أعلنت مديرية صحة بني سويف تعافي 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المدينة الجامعية للبنات المخصصة، لاستقبال الحالات الإيجابية المستقرة حالتها لحين التعافي، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. ومن جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني. ​

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