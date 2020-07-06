القبض على فتاة "تيك توك" هدير الهادي لاتهامها ببث فيديوهات فاضحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن القبض على فتاة تدعى هدير الهادي؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو فاضحة خادشة للحياء. الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الآداب رصدت مقاطع فيديو لـ"هدير" عبر تطبيق"تيك توك" منافية للآداب العامة. Advertisements فريق بحث مشترك بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة عكف على تتبع المشكو في حقها، وتبين تواجدها بمنطقة حدائق أكتوبر. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية مشتركة بمشاركة العقيد تامر فاروق رئيس مكتب مكافحة جرائم الآداب بالجيزة والمقدم محمد غراب من ضبطها. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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