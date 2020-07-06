فوز كاسح لحزب الرئيس فوتشيتش بالانتخابات البرلمانية في صربيا

أعلنت لجنة الانتخابات الصربية عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في البلاد، التي تبين فوزا كاسحا للحزب التقدمي الصربي، الذي يقوده رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش.
وتشير النتائج النهائية إلى أن حزب فوتشيتش حصل على60.65% من الأصوات و188 مقعدا من أصل 250 في البرلمان، ما سيمكنه من تشكيل الحكومة من دون الدخول في أي ائتلاف.
وحصل الحزب الاشتراكي الصربي بقيادةوزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش على 10.38% من الأصوات و32 مقعدا في البرلمان.
أما المقاعد الـ30 المتبقية ستتوزع على الأحزاب الصغرى.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية جرت في صربيا في 21 يونيو الماضي، وأصبحت أول انتخابات في أوروبا منذ فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
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