أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في العراق، بأن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة بغداد. غربي العاصمة بغداد. وقال مراسل RT، إن "معلومات أولية تفيد بسقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي ". بغداد الدولي ". وأضاف، أن "السلطات الأمنية العراقية لم تعلن حتى الآن عن أي خسائر جراء عملية القصف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.