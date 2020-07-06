سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في العراق، بأن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد الدوليغربي العاصمة بغداد.
وقال مراسل RT، إن "معلومات أولية تفيد بسقوط صاروخ في محيط مطاربغداد الدولي ".
وأضاف، أن "السلطات الأمنية العراقية لم تعلن حتى الآن عن أي خسائر جراء عملية القصف".
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