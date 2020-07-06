"الجيش الليبي" يؤكد القضاء على مرتزقة أردوغان جراء استهداف قاعدة الوطية

صرح العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في "الجيش الوطني الليبي"، بأن استهداف قاعدة الوطية غربي ليبيا أسفر عن مقتل عدد من "مرتزقة أردوغان".
وقال في حديث لقناة "صدى البلد" المصرية إن "أعداد القتلى في قوات تركيا بالعشرات والضربة لم تكن متوقعة وجاءت في الوقت المناسب وكشفت لأردوغان ما سيواجهه علىأراضي ليبيا".
وأضاف أن "استهداف قاعدة الوطية كان موجعا إلى حد الألم وتم عبر 9 ضربات جوية".
واعتبر محجوب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "سيعيد حساباته في ليبيا بعد تدمير منظومة دفاعه في قاعدة الوطية"، مشيرا إلى أن "الشعب الليبي لن يسمح
وأضاف أن استهداف قاعدة الوطية "نجح في تحقيق الأهداف بنسبة 90%"، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بينهم "قائد كبير".
يذكر أن قاعدة الوطية الجوية تعرضت لغارات جوية الليلة الماضية وتحدثت وسائل إعلام ليبيا عن تدمير "أنظمة تركية للدفاع الجوي" في القاعدة بنتيجة القصف.
من جهتها، اتهمت حكومة الوفاق الليبية "طيرانا أجنبيا" بتنفيذ الغارات دعما لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.
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