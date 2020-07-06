العراق.. وصول مساعدات طبية مصرية خلال أيام

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، عن وصول مساعدات طبية مصرية إلى العراق خلال الأيام المقبلة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان عن الوزارة، أن "سفير العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدولالعربية أحمد الدليمي، التقى وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، وبحث معها سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة وباء كورونا".
وأضاف البيان، أن الدليمي أشادبمبادرة الحكومة المصرية، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العراق في الأيام الثلاثة المقبلة، وتخفيض أجور العلاج للعراقيين المقيمين في مصر المصابين بفيروس كورونا المستجد، أسوة بالمواطن المصريين.
وأشار إلى أهمية، الإسراع بانعقاد اجتماع اللجنة العراقية المصرية العليا المشتركة لتفعيل ملفات التعاون الثنائي في سائر المجالات.
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