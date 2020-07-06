وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل درستا، في مطلع يونيو الماضي، إجراء هذه الدراسة لإعداد نظرة عامة عن موضوع العنصرية.
كانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، قد أوصت في تقريرها عن ألمانيا بإجراء الدراسة.
وقال المتحدث باسم الداخلية الألمانية: «لن نعطي تكليفا بإجراء مثل هذه الدراسة، كما أوصت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب».
والمقصود بالتنميط العنصري لدى الشرطة هو تعرض أشخاص للتفتيش من قبل الشرطة بسبب لون بشرتهم أو لون شعرهم أو أي مظهر خارجي آخر، ودون وجود سبب محدد لهذا.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن عدم إجراء دراسة عن عنصرية الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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