244 عاماً من الاستقلال الأمريكي

وشارك الرئيس الأمريكي في احتفالات اليوم الوطني الأمريكي بعنوان «تحية إلى أمريكا» في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، قائلا «مهما كان عرقنا ولوننا وديانتنا وعقيدتنا نحن أمريكا واحدة ونحن نضع أمريكا في المقدمة».
وشهدت الاحتفالات التي توافق الرابع من يوليو كل عام عروضا جوية وعرضا ضخما للألعاب النارية، وبحسب بيان وزارة الداخلية الأمريكية وإدارة المتنزهات الوطنية عرض أكثر من 10,000 لعبة نارية خلال الاحتفالات.
نمط الحياة
ذكر ترمب أنه سيقاتل من أجل حماية «نمط الحياة» الأمريكية، قائلا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض: «سنقاتل معًا من أجل الحلم الأمريكي وسندافع عنه من أجل حماية نمط الحياة الأمريكي والحفاظ عليه، والذي بدأ في عام 1492 عندما اكتشف كولومبوس أمريكا».
مغنٍ ينتقد ترمب
انتقد المغني الكندي نيل يونج «74 عاما» ترمب بسبب استخدامه لمقاطع من أغانيه، خلال أحاديثه الأخيرة لأنصاره عند نصب جبل راشمور بالقرب من مدينة كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.
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