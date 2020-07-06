استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا

ويذكر أن استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، في ساعة متأخرة من ليل السبت، بحسب مراسل "العربية".

ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.

وفور اعتراضه، سقط الصاروخ قرب الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء، قرب عدد من المعتصمين.

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وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران.

وفي 18 يونيو سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد..

وفي 13 من الشهر الماضي ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أمريكية.

وفي 8 يونيو ضرب صاروخان أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأمريكية.