الأردن يعلن عودة الرحلات الجوية بشكل محدود

الأحد 5 يوليه 2020

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأحد أنه تقرر عودة الرحلات الجوية بشكل محدود نهاية شهر يوليو الجاري.



وقال في كلمة وجهها للمواطنين إن "إجراءات فتح المطار والرحلات ستبدأ نهاية الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن".

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جات تصريحات الرزاز بعد اجتماع وزاري مطول عقدته الحكومة أمس السبت تضمن مراجعة عميقة لتجربة الأردن مع جائحة كورونا، ووضع الأولويات لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الرزاز، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أردنية، عن إصدار الأردن لسندات دولية الأسبوع الماضي، وقال إنه "لأول مرة، كان حجم الاكتتاب وحجم الطلب على السندات أكثر من ستة أضعاف الرقم الذي كان الأردن قد طرحه للاكتتاب، كما أن الفائدة التي حصل عليها الأردن لسندات الـ 5 و الـ 10 سنوات كانت أدنى فائدة مقارنة مع الدول الشبيهة بالأردن على مستوى العالم باستثناء الدول النفطية التي لديها ثرواتها النفطية وعوائدها لضمان هذه العوائد".

وكشف الرزاز أن مبلغ مليار و 750 مليون دولار، وهي حجم السندات التي أصدرها الاردن، "ستخصص بشكل أساسي لإطفاء قروض سابقة بقيمة مليار و 250 مليون دولار وليست لقروض جديدة تراكمت على القروض القديمة، ولضخ سيولة في السوق الأردنية بعد وجود متأخرات على الحكومة انعكست سلبا في السابق على حركة الاقتصاد، كما سيكون هناك تسديد لديون داخلية ستحرك السيولة في العمل المصرفي ليستفيد منها القطاع الخاص".