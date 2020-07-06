اخبار العالم

ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى البحريني

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى البحريني والان مع التفاصيل

الأحد 5 يوليه 2020

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمرا ملكياً بتعيين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني أميناً عاما لمجلس الدفاع الاعلى

 

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، بحسب وكالة انباء البحرين"بنا"

Advertisements

 

وأصدر أمراً ملكياً بإنشاء جهاز الأمن الاستراتيجي، يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويحدد مجلس الدفاع الأعلى اختصاصات الجهاز.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا