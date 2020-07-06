شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تغلق ثان منطقة مع ارتفاع إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

بعد يوم من فرض حجر صحي على مدينة "لاردة" الإسبانية بالكامل، أعلنت إسبانيا، أمس الأحد، عن إغلاق منطقة أخرى بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت حكومة منطقة جاليسيا الإقليمية إنه سيتم اغلاق منطقة "أ مارينا" في مقاطعة لوجو بشمال غربي إسبانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين إلى الجمعة في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتضرر أكثر من 70 ألف شخص من الموجة الأحدث للإغلاق الذي عاد إلى إسبانيا، وهي واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررا أثناء الجائحة، بتسجيلها أكثر من 28 ألفا و300 وفاة و250 ألف إصابة بالفيروس. وسجلت "أ مارينا" إجمالي 106 إصابات جديدة أمس الأحد، حسبما أفادت الأرقام الرسمية.