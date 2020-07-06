شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل.. 26 ألف إصابة و602 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 26051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 602 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة مع وفاة 64867 شخصًا في المجمل.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا البرازيل.. 26 ألف إصابة و602 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.