شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل.. 26 ألف إصابة و602 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 26051 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 602 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة مع وفاة 64867 شخصًا في المجمل.