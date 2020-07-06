انت الان تتابع في حال تطبيق خطة "الضم"... وثيقة سرية تكشف عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة على إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلام دول الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة عبرية إن هناك وثيقة سرية تكشف عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة على إسرائيل في حال تطبيق خطة "الضم".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي لدية قائمة عقوبات ضد إسرائيل، في حال تطبيقها لخطة "الضم"، ممثلة في مقاطعة زيارات وزراء خارجية لتل أبيب، وإلغاء المنح للطلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الإسرائيلية.

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وأكدت أن الوثيقة الأوروبية السرية تم نقلها للخارجية الإسرائيلية من قبل مجموعة من الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين عقدوا محادثات مع سفراء عدد من الدول الأوروبية الذين يتواجدون باستمرار في بروكسل.

سبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.