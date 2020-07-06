شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعين شقيق رجل الأعمال صديقه سفيرا فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة أن مؤهلات سفير تركيا الجديد فى قطر تنحصر فى كونه شقيق أحد رجال اردوغان النافذين داخل حزب العدالة والتنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة القطرية الدوحة، صدر قرار بتعيين محمد مصطفى جوكصو سفيرًا لتركيا لدى قطر، بطريقة أثارت الجدل.

وتناولت المواقع الإخبارية التركية خبر تعيين السفير التركي الجديد في الدوحة، باعتباره يأتي ضمن سياسة تعيين المقربين لحزب العدالة والتنمية، التي يتبعها الرئيس أردوغان بغض النظر عن الكفاءة.

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ووفقا للسيرة الذاتية لمحمد مصطفى جوكصو، فقد تبين أنه ليس بها شئ مميز سوى أنه شقيق محمد توفيق جوكصو، هو عضو حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس تكتل الحزب في مجلس بلدية إسطنبول، ومعروف باعتراضه الشديد على أي مشروعات يقدمها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، داخل مجلس البلدية.

أما شقيقهما الأكبر محمود جوكصو، فقد دخل البرلماني لدورتين متتاليتين، ممثلًا عن حزب العدالة والتنمية، في مدينة أديامان.

وكان من بين تعيينات السفراء المثيرة في الفترة الأخيرة، قرار تعيين الوزير السابق، أجامان باغيش، وزيرًا لتركيا في براغ، بالرغم من قضايا الفساد والرشوة التي تلاحقه منذ عام 2013.