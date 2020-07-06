شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يكشف خيانة حليف أردوغان لـ"العدالة والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض كمال كليتشدار أوغلو إن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلى من الممكن أن يسحب دعمه لحليفه حزب العدالة والتنمية فى أى وقت تحسبًا لفشل الرئيس رجب طيب أردوغان حال إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح زعيم المعارضة خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن بهتشلى من الممكن أن يسحب دعمه من التحالف الجمهورى (تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) لعدم تحمل المسئولية عن الفشل الذى من الممكن أن يحدث حال عقد انتخابات مبكرة.

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وأضاف كليتشدار أوغلو "بعد أن يقول أردوغان إننا سنذهب إلى انتخابات مبكرة، سيوافق نواب البرلمان التركى من حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية على ذلك وسيتم اتخاذ قرار بعقد انتخابات مبكرة، ومن الممكن أن تحدث تغيرات فى جدول الأعمال، فقد لا يرغب حزب الحركة القومية فى أن يكون شريكًا فى كل الصور السلبية التى تتطور".

وتابع زعيم حزب الشعب لذلك من الممكن أن يقول بهتشلى وحزبه إنهم لن يعطوا الدعم للعدالة والتنمية فى البرلمان بعد الآن، وحينها سيكون أردوغان مضطر إلى الذهاب لانتخابات مبكرة.