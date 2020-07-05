0 حالة بأزيلال بعد شفاء آخر حالة مصابة بفيروس كورون

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال – خنيفرة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 126 حالة شفاء من مجموع 152 حالة إصابة مؤكدة.

وحسب مديرية الصحة في جهة بني ملال -خنيفرة، فإن حالة شفاء جديدة سجلت على مستوى عمالة أزيلال، لتعلن 0 حالة إصابة نشيطة بعدما كانت التحاليل قد أكدت إصابة موظفة بمركز القاضي المقيم بجماعة افورار إقليم أزيلال وحالتين بالفقيه بن صالح من مخالطي عاملة النظافة.

وأضاف المصدر ذاته أن إقليم أزيلال أصبح خاليا من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ليضاف إلى إقاليم خنيفرة وخريبكة بـ0 حالة إصابة نشطة، فيما لازالت 19 حالة تتلقى العلاج حالة ببني ملال تتعلق بأحد العائدين من مصر و 18 حالة بإقليم الفقيه بنصالح بينهم عنصرين من القوات المساعة وعون سلطة برتبة “مقدم” كانت التحليل قد أكدت إصابتهم بفيروس كورونا أمس السبت.