أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال – خنيفرة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 126 حالة شفاء من مجموع 152 حالة إصابة مؤكدة.
وحسب مديرية الصحة في جهة بني ملال -خنيفرة، فإن حالة شفاء جديدة سجلت على مستوى عمالة أزيلال، لتعلن 0 حالة إصابة نشيطة بعدما كانت التحاليل قد أكدت إصابة موظفة بمركز القاضي المقيم بجماعة افورار إقليم أزيلال وحالتين بالفقيه بن صالح من مخالطي عاملة النظافة.
وأضاف المصدر ذاته أن إقليم أزيلال أصبح خاليا من فيروس كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ليضاف إلى إقاليم خنيفرة وخريبكة بـ0 حالة إصابة نشطة، فيما لازالت 19 حالة تتلقى العلاج حالة ببني ملال تتعلق بأحد العائدين من مصر و 18 حالة بإقليم الفقيه بنصالح بينهم عنصرين من القوات المساعة وعون سلطة برتبة “مقدم” كانت التحليل قد أكدت إصابتهم بفيروس كورونا أمس السبت.
وأشارت المديرية نفسها إلى أن عدد الحالات، التي تم إستبعادها بلغ 36613 حالة بعد تحليل مخبري سلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر 0 حالة بأزيلال بعد شفاء آخر حالة مصابة بفيروس كورون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.