زيدان “منزعج” من اتهامات تحيز الحكام لريال مدريد

عبر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الاسباني من انزعاجه بخصوص الحديث عن كون تحيز الحكام وراء انتصارات الممثل الأول للعاصمة الاسبانية.
وتابع زيدان، نقلا عن صحيفة “ماركا” الاسبانية المتخصصة “أنا منزعج من الحديث عن كوننا نفوز في المباريات بفضل التحكيم، الأمر لن يتغير لكن اللاعبين يستحقون الاحترام، ولن يبعدنا أي أحد عن بلورة أهدافنا”.
وفي معرض رده عن سؤال حول ضربات الجزاء التي يتكلف العميد راموس بتنفيذها، قال “سيرجيو اختصاصي، هو يتدرب على الأمر خلال الحصص التدريبية، ويشكل بالنسبة لنا دفعة إضافية”.
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