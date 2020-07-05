التحاليل تبعد كورونا عن 270 شخصا من الموظفين وكتاب الضبط والمحاميين في محاكم بني ملال

كشفت التحاليل المخبرية، اليوم الأحد، خلو جميع الموظفين والعاملين بمحاكم بني ملال، من فيروس ﻛﻮروﻧﺎ، بعدما أجريت لهم التحاليل المخبرية، قبل يومين.

وحسب مصادر “اليوم24” فإن التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، التي أجريت ل270 شخصا من الموظفين، وكتاب الضبط والمحاميين في محاكم بني ملال قد جاءت جميع نتائجها سلبية.

وكانت المندوبية الإقليمة للصحة في بني ملال، قد أجرت الخميس الماضي، مجموعة من التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا لأزيد من 270 شخصا في محاكم الاستئناف في بني ملال، استفادوا من الفحوصات المبكرة في إطار استراتيجية لوزارة الصحة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

هذا وقد أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للحالات في جهة بني ملال- خنيفرة، بلغ 152 إصابة مؤكدة مع إرتفاع حالات الشفاء الى 126 حالة وإستبعاد 36613 شخص بعد تحليل مخبري سلبي.