الفنان المغربي زكرياء لحلو: عالق في السعودية منذ فبراير الماضي: تفهمت الوضع لكن الصبر انتهى “

وجد الفنان المغربي، زكرياء لحلو، نفسه عالقا، منذ شهر فبراير في السعودية، بعد سفره إليها للمشاركة في عمل فني عربي، قبل أن يخرج، أمس السبت، بمقطع فيديو يوجه فيه نداء إلى وزير الخارجية.

زكرياء لحلو، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، اليوم الأحد، قال إنه توجه إلى السعودية شهر فبراير الماضي، للمشاركة في عمل عربي من شركة إنتاج لصالح قناة “إم بي سي5″، مبرمجا عودته في 17 مارس.

وأضاف الممثل، والمؤلف، والمخرج المغربي أن الحدود أغلقت قبيل موعد عودته، بسبب جائحة كورونا، وهو أمر تقبله بصدر رحب، مقتنعا بأن الظروف الصعبة، التي يمر منها العالم تحتم ذلك.

وأكد الممثل المغربي أن شركة الانتاج ضايفته هو وباقي الممثلين، والتقنيين العرب، مشيرا إلى أن الحجر الصحي تم في الفندق، وهو ما وصفه بالمرهق أكثر من الحجر في المنزل رفقة الأسرة، وعلى الرغم من ذلك ظل متمسكا بأمل العودة، عندما تسمح الظروف بذلك.

وأكد زكرياء لحلو أن الوضع أثر نفسيا، ومعنويا فيه، خصوصا أن طاقم الفيلم بدأ في العودة إلى بلاده، في عمليات ترحيل أشرفت عليها سلطات دولهم.

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وأضاف الممثل المغربي أن ترقب العودة، والوعود، التي قدمها المسؤولون دون الوفاء بها، أمران زادا في تأزم النفسية، مطالبا بعدم التعامل مع العالقين كأرقام، لأنهم بشر من لحم ودم، ويحملون أحاسيس، ولهم مسؤليات، والتزامات تجاه عائلاتهم.

وأشار زكرياء إلى أن مسؤولا من السفارة ظل في تواصل معه، بأسلوب لبق، ومحترم، ودائما ما واعده بالعودة في أقرب وقت ممكن، لكنه لايزال إلى حدود الآن عالقا، ولا يملك أي معلومات جديدة.

وشدد الممثل المغربي على أن جميع المغاربة العالقين في السعودية محتاجون إلى العودة إلى بلدهم، نطرا إلى الظروف النفسية، التي خلفها وضع الحالي في السعودية.

وأوضح زكرياء الحلو أنه وجه نداءه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من أجل تسريع عودة العالقين في السعودية، مشيرا إلى أن مدة 4 أشهر، كفيلة بأن ينتهي الصبر لدى الجميع.