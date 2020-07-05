وضعت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع الإدارة المركزية قروضا بمناسبة عيد الأضحى لفائدة شغيلة التعليم بدون فوائد.
وأكدت المؤسسة، من خلال مراسلة توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، وبهدف التخفيف من عبء اقتناء أضحية العيد على منخرطات ومنخرطي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالإدارة المركزية لقطاع التربية والتكوين المرتبين في جميع السلالم، تم وضع قرض رهن إشارة الراغبين في الاستفادة منه.
وأكدت المراسلة ذاتها أنه تقرر منح قرض العيد للراغبين في الاستفادة منه في حدود 2000 درهما بدون فائدة يتم إرجاعها على 10 دفعات عن طريق الخزانة العامة للمملكة، مشيرة إلى أن آخر أجل لتقديم الطلبات هو يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر تسدد على امتداد 10 أشهر.. قروض عيد الأضحى بدون فائدة للأساتذة والمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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