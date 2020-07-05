شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 44 طنًا من السلال الغذائية في المناطق المحاذية لصعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 6 يوليو 2020 م المناطق - الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام في مناطق بني فائد والجعدة و التنابكة و نازحي الطينة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني بمختلف محافظاته بدون تمييز.

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