شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 683 بكورونا وتعافي 440 في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الإمارات 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 51,540 حالة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت حالتي وفاة لمصابين ليرتفع عدد الوفيات إلى 323 حالة، مشيرة إلى شفاء 440 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 40,297 حالة.

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