شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني في العراق: الأولوية لوقف الهجمات على «التحالف» والان نبدء بالتفاصيل

السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أن الأولوية الآن لوقف الهجمات على قوات التحالف بالعراق. وكان الجيش العراقي، أفاد بسقوط صاروخ على مشارف المنطقة الخضراء في بغداد، والتي تضم سفارات دول عديدة، مما ألحق أضرارا بمنزل، وأدى لإصابة طفل، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

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