شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف إصابة و271 وفاة.. كورونا يهاجم أمريكا بشراسة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 52,228 إصابة جديدة، و271 حالة وفاة. وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2,841,906 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 129,576 حالة وفاة.

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