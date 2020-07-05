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الصحة السعودية تعلن الوصول لمرحلة التحكم بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الصحة السعودية تعلن الوصول لمرحلة التحكم بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي  اليوم الأحد، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس .

 

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وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنه "علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر"، بحسب العربية نت.

 

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن العبد العالي، عن تسجيل 3,580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 1,980 حالة تعاف، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58.

 

وسجلت الرياض 332 إصابة جديدة، والطائف 271، وخميس مشيط 242، ومكة المكرمة 230.

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