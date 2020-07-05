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ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى البحريني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى البحريني

متابعات_ الخليج 365

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أمرا ملكياً بتعيين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني أميناً عاما لمجلس الدفاع الاعلى

 

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كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، بحسب وكالة انباء البحرين"بنا"

 

وأصدر أمراً ملكياً بإنشاء جهاز الأمن الاستراتيجي، يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويحدد مجلس الدفاع الأعلى اختصاصات الجهاز.

 

 

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