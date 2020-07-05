شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز لـ"الخليج 365": لا أنوى الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان العديد من الأحزاب بدء استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ، بجانب الاجتماعات الحزبية التي أصبحت تشهد حالة مناقشات حول إعداد القائمة الوطنية ومن سيكون على رأس القائمة، باعتبار أن هذا المجلس هو مجلس الحكماء والخبرات، وتداول أسماء مجموعة من الشخصيات المطروحة للتفاوض معها، من بينها الدكتور فاروق الباز، الذى أكد عدم نيته الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأكد الدكتور فاروق الباز العالم المصري أنه لا ينوى الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، التى من المقرر فتح باب الترشح بها بدءا من 11 وحتى 18 يوليو الحالى.

وقال الدكتور فاروق الباز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لا يفكر بالترشح في أول انتخابات لمجلس الشيوخ، والتي ستجرى في 11 و12 أغسطس المقبل داخل مصر و9 و10 أغسطس خارج مصر.

وبشأن ما إذا كانت بعض الأحزاب قد تواصلت معه من أجل أن ترشحه على رأس قوائمها التي ستشارك في انتخابات مجلس الشيوخ، قال الدكتور فاروق البارز، إنه لم يتواصل معه أي حزب بشأن فكرة ضمه بقائمة انتخابية.