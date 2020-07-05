شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يفتتح مقر الوفد فى 6 أكتوبر.. ويؤكد نناصر مشروع السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، مقر الحزب الجديد فى مدينة 6 أكتوبر، بحضور النائب الوفدى فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفى طارق تهامى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى الجيزة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب وأعضاء مجلس النواب.

ويضم المقر غرفة اجتماعات كبرى وصالة استقبال ومصلى واستراحتين لاستقبال الضيوف، ليكون نقلة نوعية لصالح الوفد في محافظة الجيزة، يخدم أهالي منطقتي أكتوبر والشيخ زايد.

وقال تهامى إن افتتاح مقر جديد للوفد في مدينة 6 أكتوبر يأتي في إطار خطة لافتتاح عدد من المقرات في أقسام ومدن محافظة الجيزة لاتخاذ هذه المقرات كنقاط لانطلاق أنشطة الحزب المختلفة.

وأضاف أن مقر الوفد الجديد في مدينة السادس من أكتوبر يوجد به عدة مميزات أولها أن هذا المقر في قلب المدينة الكبيرة والمترامية الأطراف، كما أنه مقر كبير من حيث المساحة وسوف يتم تخصيصه لأنشطة لجان أكتوبر أول وثان وثالث والشيخ زايد.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن سياسة الحزب تؤيد وتناصر المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، وأوضح أبو شقة أن جميع الوفدين ملتزمون بمبادئ الحزب بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية.

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وأشار أبو شقة إلى أن المشروع الوطنى لبناء دولة عصرية حديثة يقوم على 3 محاور الاستقرار السياسى والاستقرار الأمنى والاستقرار الاقتصادى، فالاستقرار الأمنى الجميع على ثقة ويقين وإحساس أن مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حق عندما واجه الإرهاب وسلط الأضواء على خطورة الإرهاب العالمي الذي لا يقف عند بلد أو حدود.

وأضاف أبو شقة أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي لمنظمات العالمية يؤكد أن مصر تصنف ضمن 30 دولة الأولى في العالم التي حققت إصلاح اقتصاديا.

أما بالنسبة للاستقرار السياسي قال أبو شقة إننا أمام استحقاق دستوري والمادة الخامسة في الدستور تؤكد أن النظام يقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وطالبت بتفعيل المادة 5 من الدستور لأنها تحقق الديمقراطية فالاستقرار السياسي في مصر لن تقوم لها قائمة بدون حزب الوفد كلاعب رئيسي وأساسي على الساحة المصرية.