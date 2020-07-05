الجيش العراقي: صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (ا ف ب)



أعلن الجيش العراقي، مساء اليوم الأحد، أن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأسفر الهجوم الصاروخي عن إصابة طفل إثر سقوطه بجوار أحد المنازل.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من اعتقال القوات العراقية لمقاتلين موالين لإيران على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأمريكية في البلاد، ثم إطلق سراحهم ضمن محاولة لإنهاء هذا النوع من الهجمات على الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في العراق.

ومنذ أكتوبر 2019، تم استهداف منشآت عراقية تستضيف أجانب بنحو 33 صاروخا.

Advertisements

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" في وقت سابق من اليوم، أن منظومة "باتريوت" الدفاعية تصدت لهجوم صاروخي استهدف السفارة في المنطقة الخضراء في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر أمني، قوله إن "صاروخا استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لكن المنظومة الدفاعية تمكنت من إسقاطه".

وأضاف أن الصاروخ سقط خارج أسوار السفارة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية أمس السبت، بأن السفارة الأمريكية في بغداد جربت منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في العاصمة العراقية بغداد.