وفاة جديدة و17 إصابة بكورونا فى اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأحد عن تسجيل وفاة واحدة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الإصابات الجديدة تتوزع بين محافظات حضرموت (5) والضالع (5) وتعز (4)

وشبوة (2) ولحج (1)، فيما كانت حالة الوفاة الجديدة في حضرموت.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي سجلتها حكومة هادي 1265 منها 338 حالة وفاة.

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وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية منذ يوم أمس بواقع 15 حالة شفاء

وأصبح 552 شخصا.

وتتصدر حضرموت قائمة المناطق اليمنية الأكثر تضررا بكورونا، حسب بيانات حكومة هادي، بـ414 إصابة مؤكدة منها 83 حالة وفاة.

ولا تشمل هذه الحصيلة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في الأسابيع الماضية من أن اليمن أصبح على أعتاب كارثة إنسانية إثر تفشي كورونا، وخاصة في ظل انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.